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Среда, 19 июня 2024, 01:18 мск

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В Грузии за смену пола будут сажать в тюрьму

Фото: president.gov.ge

В Грузии планируют внести поправки в Конституцию и Уголовный кодекс, согласно которым будет запрещена публичная пропаганда ЛГБТ*, а операции по смене пола станут уголовным преступлением, – передают во вторник, 18 июня, грузинские СМИ.

Сообщается, что за хирургические операции или медицинские манипуляции по смене пола будет предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения на срок от одного до четырех лет, а публичная пропаганда ЛГБТ* будет запрещена. Такие нормы начнут действовать после вступления в силу закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних».

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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