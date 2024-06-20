Нетаньяху сообщил, когда ЦАХАЛ уйдет из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями погибших заложников в четверг, 20 июня, заявил, что пока не будут освобождены все заложники и уничтожены военные возможности палестинского движения ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сектор Газа не покинет, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «Мы не покинем Газу! Пока не вернутся все заложники, пока не искореним военные возможности ХАМАС и их управленческий потенциал, мы не выйдем оттуда. Мы решительно настроены вернуть всех 120 израильтян, как живых, так и мертвых. Мы не бросим никого».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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