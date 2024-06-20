Израиль готовит свою энергосистему к чрезвычайным ситуациям

Министр энергетики Израиля Эли Коэн в четверг, 20 июня, заявил, что, его ведомство уже несколько месяцев готовится к любым сценариям, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации иметь возможность обеспечить энергоснабжение в стране, – сообщает The Jerusalem Post.

Как пишет издание, Коэн сказал следующее: «Мы готовимся к разным сценариям, проводим обсуждения и оценку ситуации. В последние несколько месяцев мы нарастили наши возможности и приобрели много оборудования, чтобы иметь резервные системы. Израиль может генерировать электричество из многих источников, потому что у нас есть установки по добыче газа, огромные запасы угля, мы можем получать возобновляемую энергию. Шанс отключений электричества на много дней подряд весьма незначителен. В случае конфликта, в Израиле электричество может пропадать всего на несколько часов, тогда как в Ливане блэкаут будет длиться месяцами».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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