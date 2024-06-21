Пилот ВКС РФ ушел от столкновения с тремя американскими беспилотниками в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге в пятницу, 21 июня, сообщил, что российский пилот Су-35 предотвратил в небе Сирии столкновение сразу с тремя разведывательно-ударными беспилотниками MQ-9 Reaper коалиции, возглавляемой США.

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «21 июня с 12:33 до 12:46 над населенным пунктом Эс-Сухна провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 м произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения».

«За сутки в районе Эт-Танф зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», – добавил Попов.

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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