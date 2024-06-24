российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 июня 2024, 01:39 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США решили пригласить Грузию на саммит НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге в понедельник, 24 июня, заявил, что не смотря на действия и заявления правящей в стране партии «Грузинская мечта», эта страна будет приглашена на партнерские мероприятия в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, О'Брайен сказал: «Да, Грузия и все остальные будут приглашены принять участие в партнерских мероприятиях. Конечно, мы очень обеспокоены действиями и риторикой очень небольшой части лидеров «Грузинской мечты», но ведь, ясно, что дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО хотят от 80 до 85 процентов грузинского народа».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

ЕС и Бельгия осудили теракт в Дагестане, а США заявили, что у них «нет оценок» / Небензя обвинил секретариат ООН в двойных стандартах / Байден объявил Кению союзником США / В Госдепе объяснили, почему не вносят Россию в список стран-спонсоров терроризма / Пентагон заявил, что Киев сам выбирает цели для удара американским оружием / США профинансируют печать учебников для украинских школьников / Лавров обвинил США и Украину в причастности к теракту в Севастополе / «Медведь» встал на ноги: Запад не простит это Путину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Грузия, США,