Нетаньяху заявил о приближении к ликвидации ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече со студентами колледжа национальной безопасности Армии обороны (ЦАХАЛ) в понедельник, 1 июля, заявил, что в секторе Газа близок к завершению этап ликвидации палестинского движения ХАМАС, – сообщают израильские СМИ.

В ходе своего выступления израильский премьер сказал: «Вчера я вернулся из поездки в расположение дивизии «Газа», я увидел очень большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС. Удары по ее остаткам будут продолжаться до конца».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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