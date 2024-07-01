российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 июля 2024, 20:39 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Нетаньяху заявил о приближении к ликвидации ХАМАС

Архив. Скриншот видео правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече со студентами колледжа национальной безопасности Армии обороны (ЦАХАЛ) в понедельник, 1 июля, заявил, что в секторе Газа близок к завершению этап ликвидации палестинского движения ХАМАС, – сообщают израильские СМИ.

В ходе своего выступления израильский премьер сказал: «Вчера я вернулся из поездки в расположение дивизии «Газа», я увидел очень большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС. Удары по ее остаткам будут продолжаться до конца».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Израиль

Трое убиты: Израиль разбомбил группу медиков, помогавших раненым в Газе / США стягивают войска ближе к Израилю и Ливану / МУС отложил выдачу ордера на арест Нетаньяху / Хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» нанесли удар по Хайфе и атаковали судно в Красном море / СМИ: США, Израиль и Украина договариваются о поставках комплексов Patriot / Хуситы в Аравийском море впервые применили гиперзвуковую ракету / Израиль убил 60 человек, чтобы объявить о смерти контрабандиста оружия / Министр обороны Израиля попросил США не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Израиль,