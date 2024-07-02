В Швейцарии раскритиковали высказывание зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о «мирном саммите» по Украине. Его поведение вызывает «негодование», пишет NZZ.

Медведев смог расположить к себе западных политиков во время визита в Швейцарию в 2009 году. Но с тех пор его поведение изменилось и теперь вызывает совсем другие эмоции. В частности, сравнение «мирного саммита» по Украине с героями «Скотного двора» Джорджа Оруэлла привело швейцарцев в негодование.

«Столь разительные перемены в поведении Медведева хорошо заметны на фоне уже упомянутого визита в Швейцарию, который состоялся в сентябре 2009 года. Сегодня его поведение вызывает у них иные эмоции, такие как негодование», – говорится в статье.

Дмитрий Медведев назвал сюрреализмом мероприятие в швейцарском Бюргенштоке. «Никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чём его роль. Швейцарские пастушки позвали только проверенных животных, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья», – написал Медведев в своем блоге.

Берн, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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