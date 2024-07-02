российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 июля 2024, 09:37 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Слова Медведева о «мирном саммите» вызвали негодование в Швейцарии

В Швейцарии раскритиковали высказывание зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о «мирном саммите» по Украине. Его поведение вызывает «негодование», пишет NZZ.

Медведев смог расположить к себе западных политиков во время визита в Швейцарию в 2009 году. Но с тех пор его поведение изменилось и теперь вызывает совсем другие эмоции. В частности, сравнение «мирного саммита» по Украине с героями «Скотного двора» Джорджа Оруэлла привело швейцарцев в негодование.

«Столь разительные перемены в поведении Медведева хорошо заметны на фоне уже упомянутого визита в Швейцарию, который состоялся в сентябре 2009 года. Сегодня его поведение вызывает у них иные эмоции, такие как негодование», – говорится в статье.

Дмитрий Медведев назвал сюрреализмом мероприятие в швейцарском Бюргенштоке. «Никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чём его роль. Швейцарские пастушки позвали только проверенных животных, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья», – написал Медведев в своем блоге.

Берн, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Нидерланды заявили о готовности экспортировать на Украину 24 истребителя F-16 / Зеленский* заявил о приближении к Европе / СМИ: Жена Зеленского* купила новейший суперкар / США выделили Польше кредит в $2 млрд. на закупку систем ПВО и ПРО / Венгрия стала председателем Совета ЕС / Крупнейший военный концерн Германии получил самый большой в истории заказ / В Норвегии сняли с продажи участок в Арктике из-за опасений покупки его китайцами / Во Франции три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Медведев Дмитрий, Украина,