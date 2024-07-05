Немецкий политик поставила Орбана в пример Шольцу и Бербок

Член Комитета по иностранным делам Бундестага Севим Дагделен в пятницу, 5 июля, призвала канцлера Германии Олафа Шольца и главу МИД страны Анналену Бербок равняться на венгерского премьера Виктора Орбана, который ездит на переговоры о прекращении огня и на Украину, и в Россию.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Дагделен написала: «Орбан отправляется в Киев и Москву, чтобы договориться о прекращении огня на Украине. Это хорошо! Преступно, что Шольц и Баербок предпочитают оставаться дома. Перефразируя Гельмута Шмидта, можно сказать: «Лучше 100 часов вести переговоры ни о чем, чем одну минуту стрелять».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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