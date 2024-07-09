Брюссель приостановил вступление Грузии в ЕС

Руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в сообщество. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Выделенные для Минобороны Грузии 30 млн евро заморожены из-за закона об иноагентах, добавил он.

По словам дипломата, намерения нынешного руководства грузинских властей неясны для лидеров ЕС, а принятый закон об иноагентах «явно является шагом назад», сообщает РИА «Новости». Кроме того, антиевропейская и антизападная риторика Тбилиси «совершенно несовместима с целью вступления в ЕС», – подчеркнул представитель ЕС. В связи с этим вступление Грузии в Евросоюз на данный момент приостановлено, заключил он, назвав это событие грустным.

Герчинский выразил надежду, что после парламентских выборов в октябре новое правительство Грузии вновь «начнет серьезную работу» в направлении интеграции в Евросоюз.

Представитель ЕС также сообщил, что лидеры стран ЕС из-за принятия в Грузии закона об иноагентах решили заморозить 30 млн евро, которые планировалось направить Тбилиси для укрепления обороноспособности страны в рамках Европейского фонда мира, передает ТАСС.

До этого саммит Евросоюза пригрозил Грузии приостановкой интеграции в ЕС из-за принятого в стране закона об иноагентах. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что двери ЕС будут закрыты для Грузии, если ее правительство продолжит свой нынешний курс. Он также пригрозил Тбилиси снижением политических контактов и пересмотром оказываемой правительству страны финансовой поддержки.

В свою очередь, США ввели визовые ограничения в отношении ряда грузинских парламентариев и чиновников, причастных к принятию закона.

Напомним, грузинский парламент принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем, окончательном, чтении 14 мая. Документ предусматривает регистрацию в отдельном реестре тех средств массовой информации, некоммерческих и юридических лиц, которые получают более 20% доходов из-за рубежа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ. Однако парламент преодолел вето. Закон, вызвавший массовые акции протеста в Тбилиси и столкновения манифестантов с силовиками, вступил в силу 3 июня.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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