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Четверг, 1 августа 2024, 02:15 мск

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Медведев назвал войну на Ближнем Востоке путем к миру

Кадр из видео в телеграм-канале Дмитрия Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 31 июля, заявил, что полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к миру в регионе.

В своем англоязычном Telegram-канале Медведев написал: «Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалеем о потерянных невинных жизнях. Они всего лишь заложники отвратительного государства: США. Всем ясно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в регионе».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Медведев Дмитрий

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