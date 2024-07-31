Медведев назвал войну на Ближнем Востоке путем к миру

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 31 июля, заявил, что полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к миру в регионе.

В своем англоязычном Telegram-канале Медведев написал: «Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалеем о потерянных невинных жизнях. Они всего лишь заложники отвратительного государства: США. Всем ясно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в регионе».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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