Путин встретил самолет с обменянными россиянами.

Президент РФ Владимир Путин лично приехал в аэропорт «Внуково-2», чтобы встретить самолет с обменянными гражданами России, – сообщили в Кремле.

«Глава государства прибыл в аэропорт «Внуково-2», где приземлился борт из Анкары летного отряда «Россия» с россиянами, освобожденными при обмене. Владимир Путин поздравил освобожденных россиян с возвращением и поблагодарил «за верность присяге», он заверил всех вернувшихся, что «Родина о них не забывала ни на минуту, все будут представлены к государственным наградам», – говорится в сообщениях со ссылкой на Кремль.

Освобожденным согражданам президент России сказал: «Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поблагодарим о вашем будущем. А сейчас хочу вас просто поздравить с возвращением домой».

Также сообщается, что в аэропорт прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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