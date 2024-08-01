Путин поздравил «крылатую пехоту» с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 августа, поздравил Воздушно-десантные воска РФ с 94-й годовщиной образования и пожелал им «успехов на благо Отечества».

В обращении главы государства говорится: «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск. Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной «крылатой пехоты», именами и бессмертными подвигами героев – солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины. Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность Присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции».

«Убежден, вы и впредь будете надежно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение ее обороноспособности и национальной безопасности. Желаю вам успехов на благо Отечества», – добавил президент России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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