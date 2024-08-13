Медведев: С Украины мы взыщем обязательно

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области во вторник, 13 августа, заявил, что вред, причиненный Украиной, будет взыскан обязательно, «в той или иной форме», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Вред, причиненный Курской области в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), должен быть учтен в реестре ущерба, нанесенного РФ ее врагами, чтобы затем выставить им за это счет».

«Мне кажется, нужно вместе с руководством Курской области, администрацией тоже помогать – с учетом того, что вы тоже общаетесь с людьми, которые в пунктах временного размещения находятся, которые имущество потеряли – формированию информационной базы, которую мы в конечном счете должны сделать и впоследствии использовать для предъявления к оплате, что называется, в той или иной форме. Надо будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них – а мы взыщем обязательно», – добавил зампред Совбеза и подчеркнул: «Противник понесет наказание. Мы их накажем за это все. Ну и, конечно, победим их».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube