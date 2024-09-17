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Вторник, 17 сентября 2024, 20:19 мск

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Парламент Грузии запретил ЛГБТ*

Фото: president.gov.ge

Сегодня парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, который запрещает, как и в России, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений ЛГБТ*.

Документ предусматривает, в частности, запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными* парами и операции по смене пола. В школах планируется запретить предоставление информации, которая может быть интерпретирована, как пропаганда принадлежности к противоположному полу, однополых ЛГБТ*-отношений или инцеста. Вещатели, рекламодатели и кинотеатры будут обязаны редактировать контент с учетом требований этого закона.

Ранее Евросоюз заявлял, что принятие запрет ЛГБТ* сделает отношения Грузии с Евросоюзом еще более напряженными.

*экстремистское движение, запрещенное в России

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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