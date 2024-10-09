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Среда, 9 октября 2024, 19:52 мск

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«Отступление от демократии»: в Брюсселе потребовали остановить европейское финансирование Грузии

Фото: ec.europa.eu

Парламент ЕС принял резолюцию с требованием заморозить европейское финансирование Грузии и приостановить евроинтеграцию этой страны. Евродепутаты считают, что нынешнее правительство Грузии демонстрирует «отступление от демократии».

Резолюция была утверждена 495 голосами при 73 «против» 86 воздержавшихся.

Примечательно, что в настоящее время в Грузии завершается парламентская избирательная кампания, в ходе которой ЕС оказывает поддержку проевропейским политическим силам и активно критикует правящую партию, по инициативе которой были приняты законы об иноагентах и запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В ходе кампании Брюссель пугал Грузию возможной отменой безвизового режима, а США ввели санкции против высокопоставленных должностных лиц.

Парламентские выборы в Грузии, которые ранее уже называли референдумом «Россия или Европа», пройдут 26 октября.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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