«Отступление от демократии»: в Брюсселе потребовали остановить европейское финансирование Грузии

Парламент ЕС принял резолюцию с требованием заморозить европейское финансирование Грузии и приостановить евроинтеграцию этой страны. Евродепутаты считают, что нынешнее правительство Грузии демонстрирует «отступление от демократии».

Резолюция была утверждена 495 голосами при 73 «против» 86 воздержавшихся.

Примечательно, что в настоящее время в Грузии завершается парламентская избирательная кампания, в ходе которой ЕС оказывает поддержку проевропейским политическим силам и активно критикует правящую партию, по инициативе которой были приняты законы об иноагентах и запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В ходе кампании Брюссель пугал Грузию возможной отменой безвизового режима, а США ввели санкции против высокопоставленных должностных лиц.

Парламентские выборы в Грузии, которые ранее уже называли референдумом «Россия или Европа», пройдут 26 октября.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube