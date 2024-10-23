Лукашенко планирует сохранить за собой пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен участвовать в очередных выборах главы республики в 2025 году. Об этом бессменный белорусский лидер сказал в интервью ведущей программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольге Скабеевой.

«Да, Оля, пойду на выборы президента», – цитирует Лукашенко журналистка в своем телеграм-канале.

Как считает президент Белоруссии, назначенная парламентом дата выборов – 26 января 2025 года – «хорошая».

Напомним, Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в 1994 году.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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