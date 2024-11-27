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Среда, 27 ноября 2024, 12:12 мск

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Правящая партия Грузии выдвинула экс-футболиста на пост президента

Фото: president.gov.ge

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» представила депутата и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на должность президента страны.

«Рад сообщить, что в соответствии с решением политического совета партии на пост президента Грузии представляю кандидатуру Михаила Кавелашвили», – цитирует основателя партии Бидзины Иванишвили РИА «Новости».

Срок полномочий действующего главы государства истекает 16 декабря. 26 ноября спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. В этот раз президента впервые выберут не прямым голосованием, а с помощью выборщиков.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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