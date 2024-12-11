Россия должна стать мировым лидером, – Путин о перспективах использования ИИ

Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции.

«Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций. И чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – сказал Путин.

По его словам, будет правильно, если пример смелых передовых подходов покажет и само государство. «Конечно, начинать нужно с себя», – пояснил глава государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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