российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 декабря 2024, 20:04 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия должна стать мировым лидером, – Путин о перспективах использования ИИ

Фото: пресс-служба Кремля

Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции.

«Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций. И чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – сказал Путин.

По его словам, будет правильно, если пример смелых передовых подходов покажет и само государство. «Конечно, начинать нужно с себя», – пояснил глава государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Разговор Путина и Трампа откладывается / Путин высказался о перспективах смертной казни в России / При наличии «Орешника» ядерное оружие не потребуется – Путин / Путин создал Совет по демографической и семейной политике / Путин пригласил в Москву лидеров государств ОДКБ / В Кремле высказались об убежище для Асада: решение принимал лично Путин / Россия готова разместить ракеты «Орешник» в Белоруссии / Путин сменил губернатора Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Технологии, Экономика, Путин Владимир,