Госдума ждет от правительства предложений по регулированию трудовой миграции

Госдума ждет от кабинета министров инициатив по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию России семей гастарбайтеров. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии в Госдуме.

Политик напомнил о том, что в прошлом году было принято 14 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Теперь Госдума ждет от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, въезду на территорию РФ семей трудовых мигрантов, отметил Володин.

«Все эти темы должны быть приоритетными в повестке нашей текущей работы. И надеюсь, что как только предложение поступит от правительства, мы с вами постараемся эффективно организовать рассмотрение этих вопросов», – сказал председатель Госдумы (цитата по сайту «ДумаТВ»).

«Люди ждут от нас решений, поэтому мы, со своей стороны, должны также понимать ответственность, но хотелось бы, чтобы правительство слышало парламент, понимали, что сейчас крайне важно с их стороны такие законопроекты подготовить, с тем, чтобы мы могли их уже рассмотреть в ходе весенней сессии», – добавил он.

Володин также сообщил, что приоритетами работы Госдумы в весеннюю сессию станут в том числе такие вопросы, как поддержка многодетных семей, защита детей от деструктивного контента в Сети, защита граждан от мошенничества по телефону в интернете, снижение нагрузки на школьников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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