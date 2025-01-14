Минюст России подготовил проект об индексации штрафов из-за инфляции

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект о существенном повышении штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики. Как пояснили в ведомстве, решение назрело в связи с инфляцией.

В Минюсте обратили внимание, что размеры штрафов, предусмотренных в качестве основного вида наказания санкциями некоторых статей УК РФ, не пересматривались более 20 лет. Министерство считает, что «предлагаемая законопроектом индексация размеров штрафов может оказать в условиях текущей экономической обстановки положительное влияние на поступление доходов федерального бюджета».

Так, предлагается, в статье 159 УК РФ (мошенничество) – с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) – с 300 тысяч до 1,5 млн рублей.

Вместе с тем в статье 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) штрафы планируется повысить с 80 тысяч до 400 тысяч рублей, в статье 186 УК РФ (незаконный оборот поддельных денег или ценных бумаг) – с 1 млн до 5 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК) предлагается штрафовать не на 100- 300 тысяч рублей, а ввести санкции на сумму от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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