Лукашенко призвал Россию не обольщаться насчет переговоров с США

России не следует обольщаться переговорами с США, цели Вашингтона до конца не понятны, Штаты могут попытаться столкнуть РФ с Китаем. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он заявил об изменении политической обстановки после переговоров Москвы и Вашингтона, которая «довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее», передает БЕЛТА.

«Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами», – заявил Лукашенко, добавив, что Россия не должна этого допустить.

Глава государства в то же время обратил внимание на изменение ситуации. «Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если туда (в Россию – прим. ред.) <...> вернутся все эти иностранные компании – вначале американские, а потом другие, европейские», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что в этом случае конкурировать на рынке будет непросто. «Но продовольствие будет нужно всем», – указал он.

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе беседы лидеры двух стран договорились начать подготовку к саммиту на высшем уровне.

18 февраля российская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии. Стороны обсудили восстановление отношений двух стран и перспективу диалога о завершении конфликта на Украине. На встрече среди прочего была достигнута договоренность о создании группы для переговоров по Украине.

Минск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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