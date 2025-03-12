Госдеп США ожидает сложные переговоры по украинскому кризису

Вашингтон не ожидает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса будут легкими, но рассчитывает на согласие Москвы на 30-дневное прекращение огня. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге в аэропорту Шеннон в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

«У нас есть Украина, которая готова сесть за стол переговоров, теперь нужно, чтобы так сделала Россия. (...) Никто здесь не делает вид, что эти переговоры будут простыми или быстрыми или элементарными. Но хотя бы мы добрались до этой точки», – цитирует «Интерфакс» главу Госдепа.

При этом Рубио уклончиво ответил на вопрос, что предпримут США при отказе России от перемирия. По его словам, Вашингтон должен будет оценить сложившуюся ситуацию. Сейчас контрпродуктивно говорить о действиях США в случае отказа Москвы от перемирия, пока она не дала ответ, пояснил он.

«Каждая санкция, введенная в отношении России, продолжает действовать... Не было предпринято шагов для снятия (санкций)», – подчеркнул госсекретарь США (цитата по РИА «Новости»), отметив, что неверно заранее угрожать принятием мер против Москвы на случай, если она не согласится на прекращение огня.

Администрация США планирует провести несколько новых контактов с Россией по вопросу урегулирования кризиса на Украине. «Достаточно сказать, что будет множество контактов с россиянами для того, чтобы выверить, хотят они это делать или нет», – уточнил Рубио (цитата по ТАСС).

Делегации США и Украины накануне провели многочасовые переговоры в Саудовской Аравии. По их результатам Киев согласился на 30-дневное перемирие. Комментируя эти договоренности, пресс-секретарь президента РФ сказал, что Москва не хочет забегать вперед – сначала Россия должна получить детальную информацию от США «о сути состоявшегося разговора в Джидде».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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