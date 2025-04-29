Путин и Лукашенко договорились о совместном авиапроизводстве

Россия готова открыть совместное с Белоруссией авиапроизводство. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин на встрече в Волгограде со стоим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», – пояснил Путин.

Российский лидер обратил внимание, что Белоруссии удалось сохранить часть авиационной промышленности СССР, что позволит наладить кооперацию по среднемагистральным самолетам.

В ходе беседы с Лукашенко Путин высоко оценил назвал «просто выдающимся» результат экономического сотрудничества России и Белоруссии. «Достаточно сказать, что только в сфере торгово-экономических связей у нас, конечно, результат просто выдающийся. Скажем прямо, свыше 50 млрд в долларовом эквиваленте торгового оборота», – сказал президент РФ.

Волгоград, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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