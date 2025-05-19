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Понедельник, 19 мая 2025, 21:54 мск

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Путин ведет разговор с Трампом из Сочи

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин проводит телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом из Сочи и здания музыкальной школы на территории образовательного центра «Сириус». Об этом сообщил журналист канала «Россия-1» Павел Зарубин.

«Сегодня президент России с поездкой рабочей в Сочи. Здесь у него обширная рабочая программа», – пояснил он в своем телеграм-канале.

По его словам, президент РФ ведет разговор из нового здания музыкальной школы.

Напомним, телефонные переговоры Путина и Трампа были запланированы на сегодня в 17:00 мск.

Сочи, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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