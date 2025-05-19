Путин ведет разговор с Трампом из Сочи

Глава российского государства Владимир Путин проводит телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом из Сочи и здания музыкальной школы на территории образовательного центра «Сириус». Об этом сообщил журналист канала «Россия-1» Павел Зарубин.

«Сегодня президент России с поездкой рабочей в Сочи. Здесь у него обширная рабочая программа», – пояснил он в своем телеграм-канале.

По его словам, президент РФ ведет разговор из нового здания музыкальной школы.

Напомним, телефонные переговоры Путина и Трампа были запланированы на сегодня в 17:00 мск.

Сочи, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube