Путин и Трамп не обсуждали временные рамки по украинскому урегулированию – Кремль

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора не обсуждали временные рамки возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Об этом не говорили, хотя Трамп естественно подчеркивает заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности», – уточнил Ушаков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Вместе с тем помощник президента РФ отметил, что Путин и Трамп очень подробно обсудили урегулирование на Украине, сообщил Ушаков. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – пояснил он.

«Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция», – сказал Ушаков, добавив, что несколько подобных акций были совершены в течение недавних месяцев. «Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной обмен – 9 на 9 человек», – сказал помощник главы российского государства.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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