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Понедельник, 26 мая 2025, 20:51 мск

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«Их надо душить…» Путин жестко высказался о западных IT-сервисах

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин сделал жесткое заявление о перспективах западных IT-сервисах, которые заявили об уходе из РФ, но по-прежнему работают. По его словам, их надо «душить».

«Надо их душить… Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все», – подчеркнул Путин на встрече с представителями деловых кругов.

По его словам, из России «никого не выгоняли, никому не мешали», компаниям «предоставляли максимально благоприятные условия для работы», но «они пытаются нас душить – нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать».

Путин также потребовал избавить россиян от «вредных привычек» использования западного программного обеспечения и IT-сервисов. «Я не шучу, серьезно», – сказал Путин.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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