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Пятница, 18 июля 2025, 15:49 мск

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Великобритания расширила список санкций против России из-за кибератак

Фото: FreePik

Британские власти расширили список российских граждан, которые подпадают под санкции. В этот раз поводом стала причастность, по мнению Лондона, этих лиц к кибератакам.

Под ограничения попали 18 физических лиц, 161-й центр подготовки специалистов (ЦПС) и российское информационное агентство «Африканская инициатива», его главный редактор и два его заместителя.

В Великобритании считают, что люди из списка причастны к кибероперациям российских разведывательных служб, которые нацелены на то, чтобы подорвать процветание и безопасность Соединенного Королевства.

Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет ограничительных мер против России. Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала принятый список санкций «одним самых жестких на сегодняшний день».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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