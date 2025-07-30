В Кремле отказались комментировать новый ультиматум Трампа в адрес России

В Кремле никак не отреагировали на новый ультиматум Дональда Трампа в адрес России с угрозой ввести санкции против Москвы, если российские власти не предпримут шаги по урегулированию конфликта на Украине в 10-дневный срок.

«Нет, пока я не могу ничего сказать больше. Мы принимаем все эти заявления к сведению», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на на вопрос о реакции Кремля на эти высказывания американского лидера. По его словам, Москва продолжает фиксировать заявления, которые поступают от президента Трампа и других международных представителей на этот счет.

При этом представитель Кремля указал, что российская экономика уже выработала иммунитет к рестрикциям.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет, – сказал он журналистам.

Накануне Трамп заявил, что сократил установленный им ранее 50-дневный срок выдвинутого России ультиматума по Украине до десяти дней, объяснив это тем, что не видит прогресса в украинском урегулировании. В случае провала переговоров он пригрозил ввести импортные пошлины, санкции или «что-то другое». При этом Трамп отметил, что не знает, окажет ли это влияние на Москву.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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