СМИ: Украина может отказаться от контролируемых Россией территорий при поддержке Европы

Украина может пойти на территориальные уступки в рамках поддерживаемого Европой мирного плана. При этом Владимир Зеленский настаивает на том, что не намерен отказываться от территорий, которые находятся под контролем Киева. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на западные источники.

По данным издания, европейские лидеры поддержат позицию Киева по любым «территориальным обменам» и попытаются убедить президента США Дональда Трампа в том, что существует «красная линия «Украина плюс Европа», которая отвергает отказ Киева от любых территорий, находящихся под его контролем.

«Это означало бы замораживание линии фронта там, где она есть, и передачу России фактического контроля над территориями (...) в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму», – говорится в статье.

Смягчение позиции Киева стало результатом напряженных переговоров с европейскими союзниками в минувшие выходные и связно с опасениями Европы и Украины, что Трамп и Путин могут договориться о прекращении затянувшейся войны в обход Зеленского и ЕС.

Европейские чиновники считают, что «у Зеленского есть свобода действий в отношении растущего числа украинских избирателей, которые готовы уступить землю Москве в качестве цены за окончание войны».

Помимо этого, Киев может пойти на уступки, чтобы обеспечить себе гарантии от Европы и США в виде поставок оружия и перспективы вступления Украины в НАТО.

Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры намерены обсудить долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Лондон, Зоя Осколкова

