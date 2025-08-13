США просят Украину трезво оценить свои военные ресурсы перед саммитом на Аляске – Politico

Администрация президента США в преддверии встречи Дональда Трампа и Владимир Путина обратилась к Украине с призывом к прагматизму и реалистичной оценке возможностей своей армии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Вашингтон призвал Киев «реалистично оценить, что они могут сделать, учитывая имеющийся у них боевой потенциал», говорится в публикации. США ожидают от Украины реалистичного взгляда на свои военные возможности.

При этом, как отмечается, европейские страны опасаются, что американский президент не собирается учитывать их «красные линии» на предстоящих переговорах с Россией.

«Все находятся в состоянии между тревогой и возмущением», – отметил неназванный европейский чиновник, имея в виду предстоящие на Аляске переговоры и сохраняющуюся неясность относительно того, на что готов согласиться Трамп.

Напомним, встреча лидеров России и США пройдет в Анкоридже на Аляске 15 августа. Президенты обсудят урегулирование конфликта на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube