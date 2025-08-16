Трамп: усиливать санкции против России пока не требуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока бессмысленно думать о введении дополнительных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, поскольку его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске прошли успешно.

«Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо», – сказал американский президент в интервью Fox News (цитата по «Интерфаксу»).

Касаясь вторичных пошлин против торговых партнеров России, Трамп заявил следующее: «Если бы я ввел вторичные санкции или вторичные пошлины, это было бы разрушительно. Если мне придется это сделать, я это сделаю. Возможно, мне не придется делать этого».

Трамп назвал Путина сильным лидером. «Он человек сильный, жесткий, безусловно, но сама встреча оказалась по-настоящему теплой – встречей двух очень важных стран. И это хорошо, когда они находят общий язык», – отметил глава Белого дома.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube