Зеленский пришел на встречу с Келлогом в черной футболке и потребовал «приструнить» Россию силой

В Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский появился на официальной встрече со спецпосланником президента США Китом Келлогом в черной футболке. Об этом свидетельствуют видеокадры, которые опубликованы в официальном аккаунте Зеленского.

На переговорах глава киевского режима заявил, что «готов работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно обеспечить безопасность».

«Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп обладает такой силой. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был», – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Белом доме запланирована встреча Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube