Трамп ждет от Зеленского гибкости на переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с новыми заявлениями по теме украинского урегулирования. Глава Белого дома рассчитывает, что глава киевского режима проявит гибкость на переговорах с Россией.

«Я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что должен, и тоже покажет гибкость», – сказал Трамп в эфире Fox News.

Американский лидер при этом заявил, что ожидает аналогичного подхода и от президента России Владимира Путина. «Я надеюсь, что президент Путин будет действовать хорошо, а если нет, то будет тяжелая ситуация», – цитирует Трампа «Интерфакс».

Трамп также заявил, что Украина не получит обратно Крым и не вступит в НАТО. «И то, и другое невозможно», – сказал американский президент.

В то же время он подчеркнул, что все решения по урегулированию конфликта на Украине должны принимать Путин и Зеленский, так как США находятся очень далеко от места боевых действий. «Я бы не сказал, что они [Россия и Украина] когда-нибудь станут лучшими друзьями, но они делают все правильно, и мы просто будем наблюдать», – сказал он (цитата по ТАСС). «Я как бы договорился об этом с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны принимать решения, мы же находимся в 7000 милях от них», – добавил он.

Вашингтон, Наталья Петрова

