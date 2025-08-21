Лавров: присутствие иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо для России

Для России полностью неприемлемо присутствие иностранных военных сил на территории Украины. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва выступает за предоставлении коллективных гарантий безопасности Украины, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году. Речь идет о разработке гарантий постоянными членами Совбеза ООН, включая Россию. По словам Лаврова, «всё остальное», односторонние инициативы Запада и Киева – это «абсолютно бесперспективная затея».

«Как показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории», – указал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром (цитата по ТАСС).

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он очень надеется, что это просто попытка привлечь к себе внимание. «Надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», – подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Москва считает принцип коллективного предоставления гарантий безопасности для Украины, заложенный заложен в предложениях Киева в Стамбуле 2022 года, «абсолютно естественным и актуальным сегодня».

Лавров при этом заявил, что Москва полностью отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции России, сдерживания и нанесения стратегического поражения. По его словам, именно такую повестку после саммита России и США попытались продвигать европейские страны, когда «поехали вслед за господином Зеленским в Вашингтон». «Конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», – сказал министр.

Накануне глава МИД РФ напомнил, что в ходе стамбульских переговоров в апреле 2022 года киевские переговорщики предложили модель нейтрального и безъядерного статуса Украины с гарантиями безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, то есть КНР, США, Британия и Франция и сама Россия, а также Германия, Турция и другие страны, заинтересованные в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности. Он подчеркнул, что вопрос о гарантиях безопасности не может обсуждаться без Москвы. Зеленский меж тем заявил журналистам, что не поддерживает включение Китая в число стран-гарантов безопасности Украины. По его утверждению, Киеву «не нужны гаранты, которые не помогают Украине», а «Пекин помог России, открыв рынок дронов».

Добавим, ранее сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что более трех стран готовы направить военные силы на Украину в рамках гарантий безопасности. «‎Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, однако я не хочу прямо говорить, какие именно, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, там есть», – сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. При этом он не уточнил, о каких государствах идет речь. Ермак добавил, что отправку военных необходимо осуществлять в координации с США, которые заверили Украину в участии в будущих гарантиях безопасности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube