Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам Путина и Зеленского

Россия сохраняет заинтересованность и готовность к переговорам Владимира Путина и Владимира Зеленского, хотя экспертная работа по подготовке к встрече «не бурлит». Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, встреча лидеров России и Украины вряд ли состоится.

«Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне», – сказал Песков журналистам.

«Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. К сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Он напомнил, что основные положения по урегулированию в письменном виде были переданы украинской стороне. «Да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение», – добавил Песков.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции высказал мнение, что встречи Путина и Зеленского не будет. Ранее он пообещал усилие давление на Россию, если Москва не пойдет на встречу Путина с Зеленским. «На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин», – сказал Мерц.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что Кремль не собирается раскрывать детали переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись на Аляске 15 августа. По его словам, Москва сознательно не раскрывает все детали беседы глав двух государств в интересах украинского урегулирования.

«Мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно. Ибо в интересах урегулирования важно вести работу в дискретном режиме», – сказал Песков. Он назвал эту встречу нужной, своевременной, содержательной и очень конструктивной, отметив, что в ходе саммита состоялось глубокое обсуждение темы украинского урегулирования.

Ранее сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Москва якобы пошла на компромисс по территориальным вопросам с Украиной, отказавшись от первоначального требования территорий четырех регионов в их административных границах, передают турецкие СМИ. По его утверждению, Россия согласна остаться на линии соприкосновения, за исключением одного района – Донбасса. Москва настаивает на том, что остающиеся под контролем Украины территории ДНР должны быть переданы России, следует из слов Фидана.

Москва, Август, Наталья Петрова

