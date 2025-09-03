США хотят добиться отказа Европы от российской нефти – NYP

Администрация американского лидера Дональда Трампа хочет, чтобы европейские страны прекратили покупать российскую нефть и присоединились к санкциям США в отношении стран, которые продолжают импортировать «черное золото» из России. Об этом пишет New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.

«США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и прекратила закупки российской нефти», – сказал источник издания.

Вашингтон также добивается, чтобы Европа предложила Украине больше гарантий безопасности после завершения конфликта, сообщил другой высокопоставленный представитель Белого дома. «США хотят, чтобы европейцы активизировали свою поддержку безопасности и процветания Украины после войны», – сообщил источник, не вдаваясь в подробности.

Газета приводит данные февральского доклада Центра исследований энергетики и чистого воздуха, согласно которому в 2024 году европейские страны потратили больше денег на покупку российской нефти (примерно $25,5 млрд), чем на поддержку Украины ($21,7 млрд). В документе указывается, что на Китай, Индию и Турцию приходится почти 75% всех закупок российской нефти, совокупный объем продаж которой в прошлом году составил $187,3 млрд.

Как отмечает NYP, идея санкций США против импортеров российской нефти обсуждалась давно, но президент Трамп снова рассматривает ее после того, как попытки добиться мира на Украине посредством переговоров зашли в тупик.

Накануне американский президент вновь заявил, что очень разочарован во Владимире Путине из-за продолжения боевых действий на Украине и гибели тысяч людей на полях сражений. «Мы сделаем что-то, что поможет людям жить... Каждую неделю умирают семь тысяч человек, в основном солдаты. И если я могу помочь остановить это, я считаю, что обязан это сделать», – сказал Трамп в интервью Скотту Дженнингсу из CNN.

Напомним, 27 августа вступили в силу 50-процентные американские пошлины на импорт индийских товаров. Это решение связано, в том числе, с закупкой Нью-Дели российской нефти.

Вашингтон, Наталья Петрова

