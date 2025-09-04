Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается скрыть причастность ФРГ к поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет «Таурус». Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве отметили, что Мерц после избрания на пост федерального канцлера ФРГ обещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому предоставить немецких ракеты «Таурус» для ударов по территории РФ. Однако Мерц учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, поэтому дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву крылатых ракет, заявили в СВР. По данным спецслужбы, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, и заменяются отдельные детали.

При этом Германии не удастся полностью сокрыть свое участие в этом, так как управлять ракетными системами будут командированные на Украину немецкие военнослужащие, считают в СВР. «Мерцу никуда не деться от того, что управлять «Таурусами» будут командированные на Украину немецкие военнослужащие, ведь обучать украинцев «слишком долго и можно не успеть до обвала обороны ВСУ», – говорится в заявлении.

Вместе с тем, действия канцлера вызывают все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ: германские политики опасаются, что применение Украиной «Таурусов» против России может вызвать ответный удар – тогда вся территория Германии окажется в зоне риска, указали в разведведомстве.

СВР при этом заявила об одержимости Мерца реваншем за разгром СССР нацистской Германии. В ведомстве отметили, что многие европейские эксперты недоумевают из-за жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ на фоне продвижения диалога России и США по урегулированию украинского кризиса.

«Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства», – заявили в СВР. А после начала политической карьеры это стремление Мерца к мести приобрело форму «всепоглощающей страсти», добавили в спецслужбе. Там обратили внимание на то, что дед и отец канцлера ФРГ Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц «верой и правдой служили фашистскому режиму» и тот воспитан на их заветах.

Напомним, накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии допустил очень нехорошие высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина. По его словам, теперь мнение Мерца вряд ли будет приниматься во внимание. Ранее руководитель ФРГ назвал президента РФ «военным преступником». Также Мерц заявил, что не верит заявлениям Владимира Путина о стремлении Москвы к миру, и для урегулирования украинского конфликта предложил «экономически истощить» Россию.

