Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил очень нехорошие высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, теперь мнение руководителя ФРГ вряд ли будет приниматься во внимание.

«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», – сказал Песков (цитата по ТАСС), комментируя слова Мерца о том, что Женева может стать переговорной площадкой по Украине. Канцлер также называл президента РФ «военным преступником».

Накануне Мерц сообщал, что так называемая «коалиция желающих» намерена 4 сентября обсудить перспективы дальнейшей военной поддержки Киева и гарантий безопасности для Украины. При этом канцлер ФРГ заявил, что «самой важной гарантией безопасности» является «достаточная поддержка украинской армии».

Пекин, Анастасия Смирнова

