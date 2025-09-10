российское информационное агентство 18+

Среда, 10 сентября 2025, 13:58 мск

Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической блокаде России

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Об этом заявил заместитель главы Белого дома Джей Ди Вэнс.

«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию», – сказал он в интервью телеканалу One America News.

По его словам, в случае мирного урегулирования украинского конфликта Штаты открыты к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Детали предстоящей беседы американский лидер не уточнил.

Вашингтон, Зоя Осколкова

