Глава МИД России проведет переговоры с главой Госдепа США

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН), которая открылась в Нью-Йорке, запланирована встреча министра иностранных дел России Сергей Лаврова и глава Госдепартамента США Марко Рубио. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча с госсекретарем США», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

«Детали я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется», – уточнил дипломат.

Лавров будет главой делегации РФ на 80-й сессии ГА ООН. 27 сентября запланировано его выступление.

Кроме того, у главы МИД России также запланировано несколько встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

