Путин дал гражданство РФ американке, обвинявшей Байдена в секс-домогательствах

Глава российского государства подписал указ о предоставлении гражданства РФ американке Таре Рид, которая была помощницей бывшего президента США Джо Байдена в сенате.
Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Сам экс-президент США называет ее утверждения ложными, уточняет РИА «Новости».
Кроме Рид, гражданство РФ также предоставлено итальянцу Джангалеаццо Дженезио Ганзаролли, Данило Ивановичу из Сербии и другим.
Москва, Анастасия Смирнова
