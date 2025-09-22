Путин дал гражданство РФ американке, обвинявшей Байдена в секс-домогательствах

Глава российского государства подписал указ о предоставлении гражданства РФ американке Таре Рид, которая была помощницей бывшего президента США Джо Байдена в сенате.

Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Сам экс-президент США называет ее утверждения ложными, уточняет РИА «Новости».

Кроме Рид, гражданство РФ также предоставлено итальянцу Джангалеаццо Дженезио Ганзаролли, Данило Ивановичу из Сербии и другим.

Москва, Анастасия Смирнова

