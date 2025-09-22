российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 сентября 2025, 22:01 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин дал гражданство РФ американке, обвинявшей Байдена в секс-домогательствах

Глава российского государства подписал указ о предоставлении гражданства РФ американке Таре Рид, которая была помощницей бывшего президента США Джо Байдена в сенате.

Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Сам экс-президент США называет ее утверждения ложными, уточняет РИА «Новости».

Кроме Рид, гражданство РФ также предоставлено итальянцу Джангалеаццо Дженезио Ганзаролли, Данило Ивановичу из Сербии и другим.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

Глава МИД России проведет переговоры с главой Госдепа США / Трамп рассчитывает на «хорошие новости» по Украине и готов ввести санкции против России / Доля доллара в расчетах через SWIFT снизилась до минимума почти за два года / Зеленский похвалился, что Киеву дадут ракеты для Patriot и HIMARS / Самолет Трампа опасно сблизился с пассажирским лайнером / Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву на миллиард долларов / «Ему придется заключить сделку»: Трамп готов лично усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным / Умер знаменитый американский киноактер Роберт Редфорд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир, США,