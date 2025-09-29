российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 15:43 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: ЕС рассматривает массовую высылку российских дипломатов

Европейский союз рассматривает очередную массовую высылку российских дипломатов в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на чиновника ЕС.

Европейская служба внешних связей (EEAS) ранее предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях дипломатов РФ внутри блока. Это позволит странам ЕС запрещать въезд на их территорию дипломатическим служащим из России.

Мера рассматривается в качестве дополнения к 19-му пакету санкций. Евросоюз пытается «добиться паритета» в вопросе большого количества российских дипломатов в городах ЕС по сравнению с малым количеством европейских посланников, которые остались в Москве.

Как сообщал ранее «Новый День», новые европейские санкции из 19-го пакета будут касаться закупок российского сжиженного природного газа, морских судов так называемого «теневого флота» и финансовой сферы, включая криптовалютные платформы.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Великобритания потеряла около 70 млрд долларов из-за антироссийских санкций / Еврокомиссия может ввести пошлины на нефть из России для Венгрии и Словакии / Алмазная отрасль Бельгии оказалась на грани выживания / Запрет на сделки с «Роснефтью» и блокировка платежной системы «Мир»: Европа презентовала новые санкции против России / Евросоюз установил рекорд по импорту СПГ из России / МИД России пообещал ассиметричные контрмеры на введение новых санкций со стороны Японии / Европа расширит санкции против России по просьбе США / Российский бизнес назвал расширение санкций наименьшей проблемой в работе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Россия, Санкции против России,