СМИ: ЕС рассматривает массовую высылку российских дипломатов

Европейский союз рассматривает очередную массовую высылку российских дипломатов в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на чиновника ЕС.

Европейская служба внешних связей (EEAS) ранее предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях дипломатов РФ внутри блока. Это позволит странам ЕС запрещать въезд на их территорию дипломатическим служащим из России.

Мера рассматривается в качестве дополнения к 19-му пакету санкций. Евросоюз пытается «добиться паритета» в вопросе большого количества российских дипломатов в городах ЕС по сравнению с малым количеством европейских посланников, которые остались в Москве.

Как сообщал ранее «Новый День», новые европейские санкции из 19-го пакета будут касаться закупок российского сжиженного природного газа, морских судов так называемого «теневого флота» и финансовой сферы, включая криптовалютные платформы.

Брюссель, Зоя Осколкова

