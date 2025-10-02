Россия грозит жестким ответом ЕС на действия по замороженным активам

Россия даст жесткий ответ на любые действия Евросоюза в отношении ее замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с принципом взаимности на покушение Евросоюза на нашу собственность будет дан очень жесткий ответ. Они тоже об этом знают. Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования», – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в ЕС должны осознавать, что манипуляции с замороженными активами станут нарушением права. Это банальное воровство, подчеркнула дипломат.

С начала спецоперации на Украине станы ЕС заморозили примерно 300 млрд евро российских активов, большая часть хранилась на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Euroclear. Проценты, начисляемые на эти суммы, Евросоюз решил передавать Киеву.

Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что отказывается экспроприировать находящиеся в ее юрисдикции активы РФ. Бельгийский министр подчеркнул, что не получил от стран ЕС необходимых гарантий о разделении финансовых рисков. Кроме того, он добавил, что «если все страны этой коалиции (желающих) внесут свой вклад, то изъятия замороженных активов РФ не потребуется».

