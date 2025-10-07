Госдума ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 7 октября, ратифицировали межправительственное соглашение с Кубой о сотрудничестве в военной сфере.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение российским правительством РФ в августе. В документе предлагается ратифицировать соглашение между российским кабмином и правительством Кубы о военном сотрудничестве, подписанном в Гаване 13 марта 2025 года и в Москве 19 марта 2025 года.

За ратификацию соглашения депутаты проголосовали единогласно.

В правительстве России подчеркнули, что данное соглашение создаст юридическую базу, необходимую для определения задач, векторов и форматов двустороннего военного взаимодействия, передает ТАСС.

Документ также будет способствовать укреплению и развитию связей между странами в этой области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube