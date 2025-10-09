Трамп в ответ на вопрос об Украине начал размышлять о пошлинах

Американский лидер Дональд Трамп в ответ на вопрос о складывающейся ситуации в урегулировании конфликта на Украине неожиданно заговорил о положительном влиянии пошлин на имидж США.

«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News (цитата по РИА «Новости»). Он подчеркнул, что при предыдущих администрациях США были посмешищем.

При этом Трамп так и не высказался прямо о ситуации в украинском урегулировании.

До этого американский президент выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся в итоге урегулировать. «Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной», – сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Мы урегулируем это», – добавил он.

Напомним, в минувший понедельник президент США заявил, что «в значительной степени» принял решение по поставкам дальнобойных ракет «Томагавк» Украине, но ему требуется выяснить, куда Киев отправит это оружие.

Российский лидер Владимир Путин на Валдайском форуме предупредил, что вероятная передача «Томагавков» Киеву разрушит отношения России и США.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube