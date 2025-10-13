Трамп: Путин и Уиткофф 5 часов обсуждали «много интересных вещей»

Президент США Дональд Трамп раскрыл некоторые подробности переговоров своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с главой российского государства Владимиром Путиным в Москве. По словам американского лидера, политики пять часов обсуждали «множество интересных вещей».

Выступая в израильском парламенте, Трамп рассказал, что сначала позвонил через полчаса после начала встречи Путина и Уиткоффа, чтобы узнать, чем закончились переговоры, но ему ответили, что они еще продолжаются. Такой же ответ последовал через час и позже.

«И через пять часов он вышел. Я спросил: «О чем, черт возьми, вы говорили целых пять часов?» А он ответил: «Просто о множестве интересных вещей. Мы говорили о множестве интересных вещей», – сказал американский президент (цитата по РБК), говоря о своем свой диалоге с Уиткоффом.

Уиткофф стал первым представителем новой американской администрации, посетившим Россию после вступления в должность Трампа. Его первый визит состоялся 11 февраля, второй – 25 апреля.

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

