СМИ сообщили о переносе встречи Лаврова и Рубио

Американские СМИ сообщили о том, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио отложена.

О переносе переговоров, которые, как ожидалось, должны пройти на этой неделе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

О причинах не сообщается. По данным источников CNN, встречу могли перенести из-за того, что у Лаврова и Рубио разные мнения по поводу урегулирования украинского конфликта.

Отмечается, что глава МИД РФ и глава Госдепа планируют провести телефонный разговор по теме встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

