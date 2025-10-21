российское информационное агентство 18+

Вторник, 21 октября 2025, 08:15 мск

СМИ сообщили о переносе встречи Лаврова и Рубио

Фото МИД РФ

Американские СМИ сообщили о том, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио отложена.

О переносе переговоров, которые, как ожидалось, должны пройти на этой неделе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

О причинах не сообщается. По данным источников CNN, встречу могли перенести из-за того, что у Лаврова и Рубио разные мнения по поводу урегулирования украинского конфликта.

Отмечается, что глава МИД РФ и глава Госдепа планируют провести телефонный разговор по теме встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

