«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности»: Рябков о встрече Лаврова и Рубио

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не была перенесена, так как точная дата еще не назначена. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», – сказал Рябков журналистам.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча Лаврова и Рубио была отложена по неназванным причинам. Собеседник предположил, что это произошло из-за разногласий по поводу урегулирования украинского конфликта.

Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что значимость такого мероприятия высока, поэтому оно требует подготовки. Этому вопросу был посвящен вчерашний телефонный разговор министра с госсекретарем.

«Фактура такова, что президентское общение, по факту телефонные разговоры президента (РФ Владимира) Путина с президентом (США Дональдом) Трампом на прошлой неделе включали, в том числе, и тему последующих шагов. Один из аспектов таких шагов, это, разумеется, контакт министра иностранных дел (РФ Сергея) Лаврова с госсекретарем США (Марко) Рубио. Вчера соответствующий контакт состоялся. Мы теперь занимаемся проработкой того, что обсудили министр и госсекретарь», – сказал Рябков.

По его словам, до этого телефонного разговора, ни во время него вопрос о конкретной дате не поднимался. «Как идея это существует. Но о графиках говорить преждевременно. Любой контакт столь значимый должен быть должным образом подготовлен. Он требует внимательного прохождения фазы «домашней работы». Именно этим мы сейчас и занимаемся», – добавил замминистра.

