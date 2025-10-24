российское информационное агентство 18+

Пятница, 24 октября 2025, 12:54 мск

Сами себе вредят: санкции против российской нефти несут риски для экономики США

Фото: pixabay

Американские санкции против «Роснефти» и «Лукойла», введенные с целью давления на Москву в связи с украинским конфликтом, способны нанести вред самому Вашингтона. Об этом заявил бывший спецпосланник экс-президента США Джо Байдена Амос Хохштейн в интервью Financial Times.

Он пояснил, что США будут вынуждены сдерживать рост цен на нефть, чтобы минимизировать негативные последствия от собственных ограничительных мер

«Если цены [на нефть] существенно вырастут, этот рост компенсирует России потери от санкций. А если цены вырастут слишком сильно, то от этого не только выиграет Россия, но и проиграют потребители в США и американские союзники», – указал Хохштейн. Публикацию цитирует ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США не окажут «существенного влияния» на экономику страны. Глава государства сказал, что «это, конечно, попытка оказать давление», отметив, что Трамп во время первого президентского срока ввел самое большое количество рестрикций против РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

