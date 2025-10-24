российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 октября 2025, 17:24 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Спецпредставитель Путина прибыл в США для встречи со спецпосланником Трампа

Фото: pixabay

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США, где намерен встретиться со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, сообщают американские СМИ.

Не исключено, что на переговорах речь пойдет, в том числе, о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Накануне глава российского государства, комментируя заявления Трампа об отмене саммита, предположил, что американский лидер имел в виду его перенос. Путин напомнил, что тот сам предложил организовать его в Будапеште, и подчеркнул, что было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.

Белый дом накануне сообщил, что администрация Трампа не отказалась от планов провести встречу Трампа и Путина.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Сами себе вредят: санкции против российской нефти несут риски для экономики США / Президент Колумбии заявил о связях наркоторговцев с Трампом / Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за рекламы / Путин пообещал ошеломляющий ответ на атаки «Томагавками» по России / Зеленский заявил, что лично сорвал встречу Путина и Трампа, и теперь ждет «Томагавки» / МИД России: Москва считает невозможным обмен информацией с США по ДСНВ / В США самолет рухнул в парке и сбил пешехода / Автомобиль врезался в ворота у Белого дома в США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, США,