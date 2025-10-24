Спецпредставитель Путина прибыл в США для встречи со спецпосланником Трампа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США, где намерен встретиться со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, сообщают американские СМИ.

Не исключено, что на переговорах речь пойдет, в том числе, о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Накануне глава российского государства, комментируя заявления Трампа об отмене саммита, предположил, что американский лидер имел в виду его перенос. Путин напомнил, что тот сам предложил организовать его в Будапеште, и подчеркнул, что было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.

Белый дом накануне сообщил, что администрация Трампа не отказалась от планов провести встречу Трампа и Путина.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

